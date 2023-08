Frodi, sì al sequestro di pen drive e cellulare dei professionisti









Il contrasto alle frodi sui bonus edilizi torna al centro dell’attenzione della Cassazione. Con tre sentenze depositate il 3 agosto (34318, 34319 e 34320) la sesta sezione penale ha ritenuto legittimi i sequestri di cellulari e pen drive di tre professionisti coinvolti in un’inchiesta relativi a lavori fittizi per una pratica di superbonus. In particolare, la Suprema corte ha dichiarato manifestamente infondati e dunque inammissibili i tre rispettivi ricorsi presentati contro le decisioni del Tribunale...