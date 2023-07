Gas metano, applicazione limitata per l’Iva al 5% di Simona Ficola e Benedetto Santacroce

Esclusa l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 5 per cento per le somministrazioni di gas metano utilizzato per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici. L’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 402 del 27 luglio, ha confermato l’ipotesi proposta dall’interpellante, riguardo all’esclusione dall’assoggettamento ad Iva agevolata per le somministrazioni di gas metano che, pur rientrando in usi industriali, non sono strettamente ricomprese nel perimetro...