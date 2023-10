I certificati immobiliari su case estere imponibili ai fine Ivie di Massimo Romeo









Il contribuente non ha diritto al rimborso dell’Ivie versata su una unità immobiliare ubicata all’estero e collegata all’acquisto di “certificati” che gli hanno fatto acquistare il titolo di socio del club ed il diritto di occupare un immobile e di godere delle strutture del residence per due settimane all’anno e per l’intera durata del club stesso. Ciò in quanto con il “certificato” non si acquista un mero diritto personale di godimento bensì un diritto reale di godimento con caratteri analoghi ...