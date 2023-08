I provvedimenti dal 27 luglio al 4 agosto di Roberta Coser e Claudio Sabbatini









Decreto Alluvioni/Agevolazioni

Legge 31 luglio 2023, n. 100, GU 31 luglio 2023, n. 177

Decreto Alluvioni: conversione in legge

La legge, in vigore dal 1° agosto 2023, converte il Dl 61/2023 (cd. Decreto Alluvioni), introducendo alcune novità rispetto al testo originario Decreto d'urgenza. Per l'ammortizzatore sociale unico viene stabilita la facoltà per i lavoratori di documentare, anche con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr 445/2000, l'impossibilità di recarsi al lavoro...