I provvedimenti dal 7 agosto al 1° settembre di Roberta Coser e Claudio Sabbatini









Riforma fiscale/Legge Delega

Legge 9 agosto 2023, n. 111, GU 14 agosto 2023, n. 189

Riforma fiscale: pubblicata la Legge Delega

La legge, in vigore dal 29 agosto 2023, dispone che il Governo adotti decreti legislativi – in attuazione dei principi espressi nella delega – entro i successivi 2 anni (quindi entro il 29 agosto 2025). Ulteriori decreti correttivi e integrativi potranno essere emanati entro i 24 mesi seguenti la data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi...