Il 30% incrementale del secondo sal si calcola sul costo complessivo del progetto

La domanda

In un intervento superecobonus del 110% con sconto in fattura su una villa unifamiliare iniziato nel 2022 è stato presentato il primo sal con sconto in fattura a giugno 2022 successivamente sono state emesse nell’anno 2022 ulteriori fatture con sconto in fattura per tutte le spese ancora detraibili. Nel 2023 sono state fatturate e pagate tutte le somme inserite nel computo metrico che non risultavano detraibili in quanto spese non congrue e/o eccedenti i limiti previsti per legge per ogni singolo intervento. Le spese che beneficiano dello sconto in fattura (anno 2022) per il secondo sal raggiungono il 30% dell’ammontare detraibile ma non dell’importo complessivo (comprensivo delle spese non detraibili/eccedenti il massimale) in questo caso il 30% incrementale per poter trasmettere il secondo Sal è da calcolarsi sui limiti di spesa detraibile o sull’ammontare complessivo del progetto? Può essere compilata una sola Enea a gennaio 2023 dove inserire sia le fatture scontate sia le fatture pagate eccedenti i massimali?

S. P. - Monza Brianza