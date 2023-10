Il Brasile con la legge sul transfer pricing si allinea agli standard internazionali di Ana Paula Pavanello Do Amaral e Rosa Biancolli

Il Brasile attua in via definitiva la nuova normativa sui prezzi di trasferimento, ispirata ai principi Ocse. Con la pubblicazione dell’istruzione normativa Rfb n. 2161 del 28 settembre 2023, l’agenzia delle Entrate brasiliana (Rfb) ha dato piena attuazione alla nuova disciplina sul transfer pricing (Tp), introdotta in prima battuta dalla misura provvisoria n. 1.152 del 28 dicembre 2022 e successivamente convertita con la legge n. 14.596 del 14 giugno 2023. La nuova legge incorpora espressamente ...