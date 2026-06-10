Con riferimento al canale CIVIS, attraverso il comunicato stampa del 12 maggio 2026 l’Agenzia delle entrate ha annunciato il rinnovo di tale canale, che viene ora arricchito di una nuova funzionalità che consente al contribuente di richiedere il riesame della pratica direttamente all’interno dello stesso, senza necessità di ricorrere ad altri strumenti di contatto con l’ufficio
Il canale CIVIS
Il canale CIVIS costituisce lo strumento di assistenza telematica messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate ...