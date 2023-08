Il contrasto alle partite Iva apri e chiudi passa anche dal veto alla compensazione di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce









Contrasto al fenomeno delle partite Iva apri e chiudi, maggiore ricorso ai big data per limitare le frodi nel settore del commercio elettronico indiretto, sanzione per l’applicazione del regime del reverse-charge alle operazioni inesistenti imponibili: queste le tre misure adottate per limitare l'evasione Iva dettate dalla legge di Bilancio 2023 e oggetto di analisi da parte di Assonime con la circolare 25 pubblicata ieri, 4 agosto 2023.

Le misure nazionali di contrasto all'evasione e alle frodi Iva...