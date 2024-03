Il deposito di deleghe, procure e notifiche si ferma al primo grado

Il deposito in appello delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell’atto impugnato o degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado non è mai consentito.

Si tratta di una previsione che non ammette alcuna valutazione di ammissibilità da parte dei giudici di secondo grado. In altre parole, anche se i giudici ritengono rilevante...