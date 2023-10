Il diritto alla detrazione ancora incerto se c’è un disguido allo Sdi di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce









Restano irrisolti i dubbi sul dies a quo del diritto alla detrazione nei casi patologici in cui per motivi legati al canale telematico il SdI non riesce a consegnare la fattura al destinatario.

La discussione genera dalle posizioni adottate nel tempo dall’Agenzia delle Entrate che non sembrano perfettamente “coerenti” in riferimento al tema. Prima di passare ad esaminarne le criticità, è bene riepilogare il quadro normativo di riferimento.

Ai sensi dell’articolo 179 della direttiva Iva, il diritto...