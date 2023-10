Il giudicato penale fa breccia nel giudizio tributario di Giuseppe Zizzo









Un criterio direttivo fortemente innovativo sul fronte del processo tributario è quello espresso dall’articolo 20, comma 1, lettera a), n. 3), della legge delega per la riforma fiscale. Esso prescrive di «rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario prevedendo, in coerenza con i principi generale dell’ordinamento, che, nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale...