Il nuovo Piano del mare scommette sulle misure fiscali di Pietro Verna









«Dare piena applicazione al “Bollino blu” rilasciato a seguito dei controlli preventivi volontari su unità da diporto e [prevedere] la sua estensione alla regolarità fiscale e contributiva degli armatori».

È uno degli obiettivi del Piano del mare per il triennio 2023- 2025 (Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2023, n. 248), che “scommette” sulle misure fiscali per promuovere il «sistema-mare», nella consapevolezza che le misure proposte potranno sortire gli stessi effetti della non imponibilità Iva alle...