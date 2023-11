Il regime dei Paperoni passa dall’opzione in Redditi di Valentino Tamburro

L’adempimento entro il 30 novembre è necessario anche se il contribuente è ancora in attesa della risposta all’interpello probatorio già presentato

Le persone fisiche che hanno trasferito la propria residenza in Italia in base all’articolo 2, comma 2, del Tuir nel corso del 2021 o del 2022, e che intendono usufruire del regime dei «neo-residenti» a partire dal periodo d’imposta 2022, dovranno esercitare la relativa opzione nella dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2023. Tale adempimento è necessario, ai fini del perfezionamento dell’opzione, anche nel caso in cui il contribuente sia ancora in attesa della risposta all’istanza interpello...