Il rimborso parziale del Fia alla Cassa non va reinvestito entro 90 giorni

Per gli investimenti qualificati delle casse di previdenza e dei fondi pensione i rimborsi anticipati proporzionali su iniziativa del gestore non comportano obbligo di reinvestimento, a differenza dei rimborsi con annullamento delle quote, che invece comportano l’obbligo di reinvestire nei 90 giorni. Ciò vale similmente ai Pir. Lo chiarisce la risposta a interpello 105 del 16 maggio 2024.

Una cassa di previdenza ha investito in un Fia lussemburghese di private debt nel 2021. Nel 2023 il fondo, con...