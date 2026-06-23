Con la risposta a quesiti pubblicata il 28 maggio 2026, l’Organismo Italiano di Contabilità ha fornito chiarimenti tecnici sul trattamento contabile di tale fondo con riferimento alla specifica fattispecie delle stazioni di servizio carburanti, affrontando alcuni distinti profili.

I fondi oneri

L’Oic 31, Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto, è il principio contabile nazionale che disciplina la rilevazione e la valutazione delle passività di natura incerta, certa nell’esistenza ma indeterminata...