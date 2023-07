Immobili ceduti e demoliti: bocciate tutte le imposte sull’area edificabile di Giorgio Gavelli









La presunzione che porta a riqualificare la cessione di un fabbricato (anche se in cattivo stato e con rilascio da parte del Comune dell’autorizzazione urbanistica per demolire e ricostruire) in un’area edificabile non convince la Cassazione, sia che si parli di imposte dirette che di imposte di registro o di Iva. La recente giurisprudenza della Suprema corte conferma la bocciatura delle contestazioni operate da alcuni uffici dell’agenzia delle Entrate, senza distinzione in merito al tributo di riferimento...