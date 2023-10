Immobili e prodotti finanziari all’estero: aumenta il prelievo di Antonio Longo e Alberto Sandalo









Aumentano le patrimoniali su immobili e prodotti finanziari detenuti all’estero dagli italiani. La bozza del Ddl di bilancio per il 2024 interviene sulle due mini-patrimoniali applicabili su beni esteri (segnatamente prodotti finanziari e immobili) innalzando l’aliquota a partire dal 2024. Per l’Ivie si passa dall’attuale 0,76% all’1,06%. Per l’Ivafe dall’attuale 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list. Il riferimento è alla black list prevista dal Dm 4 ...