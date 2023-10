Immobili pubblici cartolarizzati, l’Imu ricade sull’ente utilizzatore di Luigi Lovecchio

La soggettività passiva Imu sugli immobili pubblici oggetto di operazioni di cartolarizzazione deve essere rinvenuta in capo all’ente pubblico effettivo utilizzatore degli stessi, a non già in capo alla Sgr di gestione degli immobili.

Questo il principio affermato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, nella sentenza n. 4372/16/2023 (presidente Lentini, relatore Caputi).

La questione affrontata dai giudici laziali è complessa e attiene, per un verso, al problema della soggettività...