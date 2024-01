Impatriati, per accedere al regime transitorio sono sufficienti due anni all’estero Con la nuova norma si alza a tre anni il periodo di residenza fiscale estera per poter usufruire dell’agevolazione, ma per chi ha trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 dovrebbe applicarsi il più breve termine previsto in precedenza