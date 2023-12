Impatriati, agevolazione per assunzioni infragruppo

Cantiere ancora aperto anzi apertissimo sull’agevolazione per il rientro dei cervelli. Dopo le osservazioni di Camera e Senato, il Governo studia i margini delle possibili modifiche al decreto internazionalizzazione in vista dell’approdo in Consiglio dei ministri (atteso la prossima settimana) per l’approvazione definitiva. Sul regime impatriati, come anticipato nell’articolo su www.ilsole24ore.com, sotto i riflettori c’è la possibilità di consentire uno sconto maggiorato con una detassazione al ...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi