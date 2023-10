Impatriati, imponibile dimezzato per altri 5 anni per chi ha un figlio o compra casa Michela Magnani

La domanda Un lavoratore rientrato dall’estero in Italia, dopo aver fruito dell’agevolazione ex articolo 16, comma 5-bis, Dlgs 147/15 (abbattimento del 90% dell’imponibile fiscale per 5 anni), se nel frattempo acquista una casa o ha un figlio minore può fruire per ulteriori 5 anni dell’abbattimento al 50% in base a quanto previsto dal comma 3-bis dello steso articolo?

S. L. - Livorno

L’importo dell’agevolazione di cui sta fruendo il lettore fa ritenere che lo stesso abbia trasferito la residenza in Italia dopo il 2020 e abbia preso la residenza in una regione del Sud Italia. In merito alle condizioni per usufruire della proroga dell’agevolazione per altri 5 anni dopo che è trascorso il primo quinquennio, il comma 3-bis dell’articolo 16, Dlgs 147/2015 prevede, alternativamente i seguenti requisiti:

• l’avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo; ...