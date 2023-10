Impatriati, regime salvo se l’istanza viene presentata l’anno successivo di Emanuele Mugnaini









La norma istitutiva del regime fiscale di favore per i lavoratori impatriati (oggi in discussione dopo le modifiche proposte dal governo nello schema di decreto delegato sulla fiscalità internazionale) non prevede alcuna decadenza per accedervi: alcuna preclusione risulta ricavabile dalle disposizioni attuative e l’amministrazione finanziaria non può introdurne con proprie circolari. Così si è espressa la Cgt Lombardia con la sentenza 2872/17/2023 (presidente Candido, relatore Franconero).

La vicenda...