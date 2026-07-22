31 luglio
Imposta di bollo su assegni circolari, dichiarazione
Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione contenente l'ammontare complessivo degli assegni in circolazione.
Sono tenuti all'adempimenti gli Istituti di credito autorizzati ad emettere assegni circolari e le Banche.
Per gli Istituti di credito autorizzati ad emettere assegni circolari e le Banche, scade oggi il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione contenente l'ammontare complessivo degli assegni in circolazione alla fine del 2° trimestre 2026 per procedere alla liquidazione dell'imposta di bollo sugli stessi assegni circolari.
La dichiarazione deve essere presentata presso il competente Ufficio Territoriale dell'agenzia delle Entrate.
Codice tributo: 2505 - Bollo virtuale - rata.
Trimestrale
Agenzia Entrate, PRV del 14-11-2001 - Articolo
Min. Finanze, DECR del 17-12-1998 - Articolo 1
DPR del 26-10-1972, n. 642 - Allegato A 10
DPR del 26-10-1972, n. 642 - Articolo 25
L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio è punita con la sanzione amministrativa pari all'80% dell'imposta dovuta.