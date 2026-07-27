20 agosto
Imposta di bollo su assegni circolari, versamento
Versamento imposta di bollo su assegni circolari.
Sono tenuti all'adempimento gli Istituti di credito autorizzati ad emettere assegni circolari e le Banche
Le banche e gli istituti autorizzati ad emettere assegni circolari devono effettuare entro oggi il pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo relativa agli assegni circolari in circolazione alla fine del secondo trimestre 2026.
Il versamento va effettuato con il Modello F24 direttamente utilizzando i servizi F24 web, F24 on-line messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate o internet banking messo a disposizione da banche, poste, enti della riscossione o tramite intermediario abilitato (codici tributo: 2505-rata; 2506-acconto; 2507-sanzioni; 2508-interessi).
Trimestrale
Agenzia Entrate, PRV del 14-11-2001 - Preambolo
DPR del 26-10-1972, n. 642 - Articolo 25
DPR del 26-10-1972, n. 642 - Allegato A 10
Min. Finanze, DECR del 17-12-1998 - Articolo 1
Sanzione amministrativa:
- omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo: sanzione pari all'ottanta per cento dell'imposta o della maggiore imposta.