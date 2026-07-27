31 agosto

Imposta di bollo, versamento in modo virtuale

Termine ultimo per il versamento della 4° rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Sono tenuti all'adempimento i soggetti autorizzati al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale

Termine ultimo per il versamento della 4° rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale relativa alla dichiarazione presentata entro il 2 febbraio 2026.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F23, presso: - banche convenzionate; - agenzie postali; - agenti della riscossione.

Bimestrale

PER SAPERNE DI PIÙ
Riproduzione riservata Ⓒ