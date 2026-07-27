20 agosto

Imposta sugli intrattenimenti

Versamento imposta sugli intrattenimenti.

Sono tenuti all'adempimento i soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al Dpr 640/1972 in modo continuativo.

Termine ultimo per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti per le attività di carattere continuativo svolte nel mese precedente.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 6728 - Imposta sugli intrattenimenti per autoliquidazione.

Mensile

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.

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