20 agosto
Imposta sugli intrattenimenti
Versamento imposta sugli intrattenimenti.
Sono tenuti all'adempimento i soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al Dpr 640/1972 in modo continuativo.
Termine ultimo per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti per le attività di carattere continuativo svolte nel mese precedente.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codice tributo: 6728 - Imposta sugli intrattenimenti per autoliquidazione.
Mensile
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13
DPR del 30-12-1999, n. 544 - Articolo 6
Sanzione amministrativa:
- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.