Imposta di soggiorno, presentazione della dichiarazione

Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Imposta di soggiorno relativa al 2025.

I Comuni capoluogo di Provincia, le unioni di Comuni nonchè i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

Il modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno va presentato, esclusivamente in via telematica, anche tramite un intermediario abilitato, dai responsabili d'imposta ai Comuni che l'hanno istituita.

Il Dl 29 ottobre 2025, n. 156 prevede una serie di misure volte a sostenere l'economia e gli investimenti. In particolare, per quanto riguarda le norme di natura fiscale, all'articolo 4, comma 6 viene consentito, per l'anno 2026, ai Comuni di Lombardia e Veneto, il cui territorio di pertinenza sia ad una distanza non superiore a 30 chilometri rispetto alle sedi di gara, di incrementare, fino a 5 euro per notte, l'ammontare dell'imposta di soggiorno per chi alloggia nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.