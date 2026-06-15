30 giugno
Imposta di soggiorno, presentazione della dichiarazione
Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Imposta di soggiorno.
Il modello va utilizzato:
a) dai gestori della struttura ricettiva o, per conto di questi, dal dichiarante diverso dal gestore della struttura (curatore fallimentare, erede, ecc.);
b) dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel loro pagamento sulle locazioni brevi.
Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Imposta di soggiorno relativa al 2025.
I Comuni capoluogo di Provincia, le unioni di Comuni nonchè i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.
Il modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno va presentato, esclusivamente in via telematica, anche tramite un intermediario abilitato, dai responsabili d'imposta ai Comuni che l'hanno istituita.
Il Dl 29 ottobre 2025, n. 156 prevede una serie di misure volte a sostenere l'economia e gli investimenti. In particolare, per quanto riguarda le norme di natura fiscale, all'articolo 4, comma 6 viene consentito, per l'anno 2026, ai Comuni di Lombardia e Veneto, il cui territorio di pertinenza sia ad una distanza non superiore a 30 chilometri rispetto alle sedi di gara, di incrementare, fino a 5 euro per notte, l'ammontare dell'imposta di soggiorno per chi alloggia nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.
DL del 29-10-2025, n. 156 - Articolo 4
DLgs del 18-12-1997, n. 472 - Articolo 7
DLgs del 05-11-2024, n. 173 - Allegato 1 7
DLgs del 18-12-1997, n. 472 - Articolo 13
DLgs del 30-12-1992, n. 504 - Articolo 14
DL del 08-04-2013, n. 35 - Articolo 10
DL del 10-10-2012, n. 174 - Articolo 9
DL del 02-03-2012, n. 16 - Articolo 4
DL del 06-12-2011, n. 201 - Articolo 13
DLgs del 14-03-2011, n. 23 - Articolo 9
DLgs del 30-12-1992, n. 504 - Articolo 10
Sono previste sanzioni tributarie in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, per una somma dal 100 al 200% dell'importo dovuto, nonché le sanzioni del 25% in caso di omesso, parziale o tardivo versamento.
L’omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta di soggiorno è punita con la sanzione pari al 25% (un quarto del 100%) dell’imposta indicata in dichiarazione, anche se integralmente versata (precisazione del Dipartimento delle Finanze in risposta ai quesiti di Telefisco 2025).