Imposta di soggiorno, Tar Lazio: sulle liti decide il giudice tributario

È di competenza del giudice tributario dirimere le controversie in materia di imposta di soggiorno. A stabilirlo, questa volta, non è la Corte dei conti - in seno alla quale si registra un orientamento contrapposto tra chi sostiene la propria competenza e chi, invece, declina la giurisdizione a favore del giudice tributario - ma il Tar del Lazio con la sentenza 18866/2023 del 13 dicembre.

L’imposta di soggiorno è disciplinata dall’ articolo 4 del Dlgs 23/2011 e non può essere istituita da tutti i ...