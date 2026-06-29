16 luglio
Imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti di obbligazioni
Versamento imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti di obbligazioni.
Sono tenuti all'adempimento gli intermediari autorizzati (Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari professionali)
Versamento dell'imposta sostitutiva, risultante dal conto unico relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da:
- banche;
- società per azioni quotate;
- Stato ed enti pubblici, maturati a favore dei nettisti.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codice tributo: 1239 - imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari.
Mensile
Min. Finanze, DM del 06-12-1996 - Articolo 1
DLgs del 01-04-1996, n. 239 - Articolo 1
DLgs del 01-04-1996, n. 239 - Articolo 2
DLgs del 01-04-1996, n. 239 - Articolo 4
DLgs del 21-11-1997, n. 461 - Articolo 5
Sanzione amministrativa:
- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.