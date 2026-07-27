20 agosto
Imposta sostitutiva sui premi di produttività
Versamento imposta sostitutiva sui premi di produttività.
Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23, Dpr 600/1973).
Termine ultimo per il versamento dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese (articolo 1, commi 481-482, legge 228/2012).
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codici tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente; 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione; 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione; 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni.
Mensile
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 14
DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 10 bis
DPR del 29-09-1973, n. 600 - Articolo 23
DPR del 29-09-1973, n. 600 - Articolo 24
DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 3
Agenzia Entrate, RIS del 25-11-2008, n. 451/E
Agenzia Entrate, RIS del 31-10-2008, n. 415/E
Agenzia Entrate, RIS del 12-08-2011, n. 85/E
Agenzia Entrate, CIR del 27-09-2010, n. 47/E
Agenzia Entrate, CIR del 22-10-2008, n. 59/E
Agenzia Entrate, CIR del 14-02-2011, n. 3/E
DL del 29-11-2008, n. 185 - Articolo 5
L del 23-12-2009, n. 191 - Articolo 2.181
DL del 31-05-2010, n. 78 - Articolo 53
L del 13-12-2010, n. 220 - Articolo 1.124
Agenzia Entrate, RIS del 17-08-2010, n. 83/E
Agenzia Entrate, CIR del 27-09-2010, n. 48/E
Agenzia Entrate, RIS del 14-12-2010, n. 130/E
Agenzia Entrate, CIR del 10-05-2011, n. 19/E
Agenzia Entrate, CIR del 13-05-2011, n. 20/E
DL del 06-07-2011, n. 98 - Articolo 26
DPCM del 23-03-2012 - Articolo 1