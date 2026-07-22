In merito alla tassazione della rendita vitalizia attraverso l’imposta di successione e donazione, con la sentenza n. 89 del 28 maggio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 346 del 1990, nella formulazione vigente anteriormente alla riforma operata dal decreto legislativo n. 139 del 2024, per contrasto con i principi di ragionevolezza e di capacità contributiva di cui agli articoli 3, comma 1, e...

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