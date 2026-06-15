30 giugno
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe)
Versamento dell'Ivafe.
Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio.
Per le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, scade oggi termine ultimo per il versamento dell'imposta, mediante modello F24.
Codici tributo: 4043 - saldo; 4047 - acconto prima rata; 4048 - acconto seconda rata o unica soluzione.
Annuale
Sanzioni amministrative:
- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.