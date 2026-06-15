30 giugno

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe)

Versamento dell'Ivafe.

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio.

Per le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, scade oggi termine ultimo per il versamento dell'imposta, mediante modello F24.

Codici tributo: 4043 - saldo; 4047 - acconto prima rata; 4048 - acconto seconda rata o unica soluzione.

Annuale

Sanzioni amministrative:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.

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