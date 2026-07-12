30 luglio

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe), versamenti con lo 0,40% in più

Versamento, con lo 0,40% in più, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero.

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio.

Per le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, scade oggi il termine per il versamento, con lo 0,40% in più, dell'Ivafe, mediante modello F24.

Codici tributo: 4043 - SALDO; 4047 - ACCONTO PRIMA RATA; 4048 - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE.

Annuale

Sanzioni amministrative:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.

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