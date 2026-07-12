30 luglio
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe), versamenti con lo 0,40% in più
Versamento, con lo 0,40% in più, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero.
Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio.
Per le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, scade oggi il termine per il versamento, con lo 0,40% in più, dell'Ivafe, mediante modello F24.
Codici tributo: 4043 - SALDO; 4047 - ACCONTO PRIMA RATA; 4048 - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE.
Annuale
Agenzia Entrate, RIS del 19-04-2013, n. 27/E
Agenzia Entrate, CIR del 03-05-2013, n. 12/E
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 18
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 19
DLgs del 15-12-1997, n. 446 - Articolo 30
DLgs del 18-12-1997, n. 472 - Articolo 13
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 17
DPR del 07-12-2001, n. 435 - Articolo 17
DL del 06-12-2011, n. 201 - Articolo 19
L del 22-12-2011, n. 214 - Articolo 1
L del 24-12-2012, n. 228 - Articolo 1.428
L del 24-12-2012, n. 228 - Articolo 1.429
Agenzia Entrate, CIR del 09-05-2013, n. 13/E
Agenzia Entrate, CIR del 02-07-2012, n. 28/E - Allegato
Agenzia Entrate, CIR del 02-07-2012, n. 28/E
Agenzia Entrate, PRV del 05-06-2012 - Articolo
Agenzia Entrate, Risposte consulenza giuridica del 28-07-2025, n. 11
Sanzioni amministrative:
- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.