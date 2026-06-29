16 luglio
Imprenditori agricoli e coltivatori diretti, versamento contributi
Versamento dei contributi per gli imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
I contributi obbligatori sono dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dagli imprenditori agricoli professionali.
Scade oggi il termine per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al primo trimestre 2026 per gli imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Il versamento va effettuato con il Modello F24 in via telematica.
Con la Circolare 18 giugno 2026, n. 67, l'Inps ha illustrato le aliquote applicabili per contribuzione previdenziale IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), gli importi destinati alla copertura delle prestazioni di maternità, le nuove quote INAIL e le modalità di pagamento per il settore agricolo. Viene confermata l’aliquota previdenziale del 24% in vigore dal 2018.
Con la circolare Inps 2 luglio 2025, n. 107, sono stati pubblicati gli importi dei contributi obbligatori dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e Iap. In particolare, viene stabilito che:
- il reddito giornaliero è fissato nella misura di euro 66,86;
- l'aliquota da applicare per i contribuenti è pari al 24%. Si aggiunge il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione, ad euro 0,81, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva;
- i lavoratori autonomi pensionati con più di 65 anni di età possono continuare a chiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti;
- il contributo di maternità resta fissato nella misura di euro 7,49.
Trimestrale
INPS, CIR del 04-07-2023, n. 59
L del 02-08-1990, n. 233 - Tabella D
INPS, CIR del 25-06-2024, n. 74