Imprenditori agricoli e coltivatori diretti, versamento contributi

Scade oggi il termine per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al primo trimestre 2026 per gli imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Il versamento va effettuato con il Modello F24 in via telematica.

Con la Circolare 18 giugno 2026, n. 67, l'Inps ha illustrato le aliquote applicabili per contribuzione previdenziale IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), gli importi destinati alla copertura delle prestazioni di maternità, le nuove quote INAIL e le modalità di pagamento per il settore agricolo. Viene confermata l’aliquota previdenziale del 24% in vigore dal 2018.

Con la circolare Inps 2 luglio 2025, n. 107, sono stati pubblicati gli importi dei contributi obbligatori dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e Iap. In particolare, viene stabilito che:

- il reddito giornaliero è fissato nella misura di euro 66,86;

- l'aliquota da applicare per i contribuenti è pari al 24%. Si aggiunge il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione, ad euro 0,81, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva;

- i lavoratori autonomi pensionati con più di 65 anni di età possono continuare a chiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti;

- il contributo di maternità resta fissato nella misura di euro 7,49.