20 luglio
Imprese industriali, versamento contributi Previndai
Versamento al Previndai dei contributi relativi al trimestre precedente.
Sono tenute al versamento le aziende industriali.
Per le imprese industriali scade oggi il termine per il versamento dei contributi dovuti sulle retribuzione corrisposta ai dirigenti iscritti al Previndai nel trimestre precedente.
Prima di effettuare il bonifico, l’azienda accede all’area riservata del sito Previndai e compila il modello 050 (dichiarazione contributiva nominativa) per ogni dirigente.
L’azienda effettua il bonifico sul conto corrente indicato da Previndai, utilizzando il codice identificativo ricevuto al momento della trasmissione del modello 050 in via telematica.
Trimestrale