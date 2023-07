In arrivo il decreto sugli investimenti delle Casse private di Federica Micardi









Il decreto investimenti per le Casse di previdenza dei professionisti, atteso per la fine di giugno, è in dirittura d’arrivo. Si tratta del decreto che pone delle regole quadro per gli investimenti, che le Casse dovranno seguire elaborando propri regolamento interni.

Il testo, assicura il sottosegretario all’Economia Federico Freni, è praticamente pronto, si stanno definendo piccoli dettagli insieme al ministero del Lavoro che ha già visionato il testo e lo ha rimandato al Mef con alcune considerazioni...