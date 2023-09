In farmacia fuori campo Iva la remunerazione aggiuntiva di Marcello Tarabusi e Giovanni Trombetta









La remunerazione aggiuntiva riconosciuta alle farmacie non è un corrispettivo imponibile Iva, perché la norma a regime, in vigore dal 2023, è la naturale evoluzione del sistema introdotto in via sperimentale dal decreto Sostegni. Sono queste le conclusioni dell’agenzia delle Entrate, illustrate nella consulenza giuridica 956-28/2023, che risponde a un quesito sul corretto trattamento, ai fini Iva, della remunerazione aggiuntiva disciplinata dal Dm Salute 30 marzo 2023, adottato di concerto con il...