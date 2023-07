Incentivi, la delega fiscale punta su requisiti e controlli di Giovanni Parente









La riforma degli incentivi non lascia ma raddoppia. Ridefinendo il quadro delle competenze. Tra la delega fiscale, su cui ieri 10 luglio c’è stata la discussione generale in Aula alla Camera in vista dell’inizio del voto atteso già per oggi 11 luglio (ma c’è la variabile degli emendamenti presentati dalle opposizioni), e il Ddl di riforma degli incentivi attualmente all’esame in commissione Industria al Senato si iniziano a delineare i margini di intervento. A specificare quale sarà il raggio d’azione...