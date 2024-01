Incremento da semplificare per la deduzione al 120%

Per premiare i datori di lavoro che nel 2024 incrementano l’occupazione stabile attraverso il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato il collegato fiscale alla manovra di bilancio 2024 ha introdotto la maxi deduzione del 120 per cento. Contestualmente, dopo il 31 dicembre non è più utilizzabile l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori under 36 che non sono mai stati stabilmente occupati.

La nuova misura agevolativa è contenuta nell’articolo...