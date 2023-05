Industria 4.0, credito del 20% per i beni acquistati nel 2022 e pagati dal 2023

La domanda

Un’azienda ordina un bene 4.0 che viene consegnato ad ottobre 2022, interconnesso a novembre 2022 valore inferiore 300.000 euro. Il pagamento rateale avviene con cambiali direttamente con il fornitore (no leasing - no finanziamento) iniziato a febbraio 2023. In quale anno in cui si può utilizzare il credito? È possibile utilizzare la percentualedel 40% poiché il bene è stato interconnesso nell’anno 2022 o va applicato il 20% in quanto pagamenti sono iniziati nel 2023 e sono successivi all’interconnessione? Poiché il bene nell’anno 2022 risulta consegnato e interconnesso ma in assenza di pagamenti, per poter usufruire del credito deve maturare il pagamento di almeno il 20% del saldo prezzo?

N. N. - Perugia