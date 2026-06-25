Con la circolare 62 del 27 maggio 2026, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per la compilazione del Quadro RR del modello Redditi PF 2026, illustrando in dettaglio le modalità di calcolo della base imponibile previdenziale, i termini di versamento del saldo 2025 e del primo acconto 2026, le regole sulla rateizzazione e le istruzioni per la compensazione delle somme eventualmente risultanti a credito.

I redditi soggetti a contribuzione

A chi si rivolge Tutte le imprese Tutti i professionisti

L’articolo 10, comma 1, del Dlgs 241/1997, che disciplina le modalità di versamento unitario...