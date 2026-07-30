Con l’avviso della Direzione Organizzazione e Trasformazione digitale e della Direzione Dogane dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 22 luglio 2026, riguardante «Rilascio in esercizio applicativo Intr@web online», è stata comunicata l’entrata in esercizio, dal 14 ottobre 2026, dell’ultima evoluzione dell’applicativo Intr@web, dotato delle nuove funzionalità User to System (U2S), destinate agli operatori che compilano e trasmettono direttamente gli elenchi Intrastat.

L’applicativo Intr@web

A chi si rivolge Tutte le imprese Tutti i professionisti

Gli operatori economici...