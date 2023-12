Investimenti industria 4.0 con termine più lungo

Ancora sei mesi per completare gli investimenti prenotati a fine 2022 usufruendo dei crediti di imposta maggiorati. L’articolo 9 del Dl Milleproroghe porta dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine lungo previsto per la realizzazione degli investimenti in beni materiali con requisiti Industria 4.0 che sono stati ordinati con acconto del 20% entro il 31 dicembre 2022 e per i quali spetta il credito del 40% fino a 2,5 milioni.

Un’identica proroga riguarda la scadenza per effettuare gli acquisti...