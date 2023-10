Irpef, sconti al top sopra il 5% per i redditi 21-29mila euro di Marco Mobili e Gianni Trovati









L’accorpamento dei primi due scaglioni dell’Irpef che porterà fino a 28mila euro l’aliquota minima del 23% farà pagare agli italiani 4,28 miliardi di imposta in meno. Solo per l’anno prossimo, però, perché le bozze del decreto legislativo su Irpef e Ires circolate lunedì confermano che la riduzione è prevista «per l’anno 2024», come anticipatodal Sole 24 Ore. Nelle intenzioni del Governo si tratta naturalmente di un primo passo da rendere poi strutturale:conti permettendo, però.

Il taglio delle tasse...