Isa, stop a esclusioni Covid: applicazione a pieno regime per l'anno d'imposta 2022 di Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin, Gian Paolo Ranocchi

Isa per il periodo d’imposta 2022 con applicazione che torna (quasi) a pieno regime. Non sono state infatti confermate le tipiche cause di esclusione Covid 19 in vigore per i periodi d’imposta 2021 e 2020, riguardanti i contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi/compensi, di almeno il 33% rispetto al periodo d’imposta 2019, né quelle specifiche per singole categorie che erano state previste lo scorso anno.

Cause di esclusione in vigore

Rimane in vigore solo la puntuale causa di esclusione riguardante i «soggetti ...