Istituiti i codici tributo per i tax credit agenzie di viaggi, acquisto di rottami e AdBlue

Arrivano i codici tributo per l’utilizzo del tax credit riservato alle agenzie di viaggio e ai tour operator e di altri due crediti d’imposta settoriali: quello per l’acquisto di prodotti derivanti da riciclo e quello per l’acquisto dell’AdBlue per i veicoli di ultima generazione.

Il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore degli operatori turistici è stato istituito dalla risoluzione 47/E/2023 ed è il seguente: 6997 denominato «credito d’imposta a favore ...