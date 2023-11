Nel non profit attenzione ai requisiti per l’esenzione Iva di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Separazione attività o pro rata sugli acquisti in caso di operazioni imponibili









Iva nel Terzo settore: il Cndcec fa il punto sulle novità dal 1° luglio 2024 per le realtà del non profit con un documento interpretativo per i professionisti che assistono gli Ets e che sono chiamati a confrontarsi con le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022. Un intervento che ha previsto un vero e proprio stravolgimento dell’attuale inquadramento Iva delle operazioni rese a fronte di corrispettivi specifici e contributi supplementari nei confronti di soci, associati e partecipanti attraendole...