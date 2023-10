Iva indebitamente fatturata, richiesta di rimborso al Fisco se il fornitore è fuori gioco di Matteo Dellapina









La domanda di rimborso dell’Iva indebitamente fatturata può essere presentata direttamente all’amministrazione finanziaria a condizione che, non sussistendo un evento fraudolento o un abuso, l’imposta non possa essere rimborsata dai fornitori in quanto risulti prescritto il relativo diritto.

La vicenda Humda (C-397/21) cede il testimone al recente caso Schütte (C-453/22) ove i giudici unionali ritornano sulla questione della possibilità di richiedere, direttamente all’erario, il rimborso dell’Iva ...