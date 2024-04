L’antieconomicità del costo del personale non dimostra la mancata inerenza

L’emersione in sede di verifica fiscale di costi eccessivi per il personale non necessariamente dimostra la non inerenza all’attività esercitata da parte del contribuente. Lo afferma la Cgt Piemonte con la sentenza 114/2/2024.

La vicenda

Il caso esaminato trae origine dall’emissione di un avviso di accertamento per la rideterminazione del reddito d’impresa a ...